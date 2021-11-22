«Собственник, все подписываю»: Дмитрий Нагиев восхитился невесткой-стриптизершей Наташи Королевой

На Первом канале стартовал проект «Две звезды. Отцы и дети», где на сцене выступают звезды и их наследники. В новом выпуске программы зрители увидели Наташу Королеву и ее 19-летнего сына Архипа от Сергея Глушко. Они исполнили песню «Ты мне веришь или нет».

Поддержать Архипа пришла его возлюбленная Мелисса. Ранее девушка работала стриптизершей в одном из московских ночных клубов, а не так давно перебралась жить в загородный особняк Королевой. К слову, артистка устроила ее работать стилистом-визажистом. Архип и Мелисса уже обручились, но свадьбу пока не сыграли.

«Моя девушка вот, в черном платье, которое блестит. На ней даже мои инициалы есть», — заявил Архип со сцены.

Мелисса тем временем продемонстрировала на камеру увесистую цепь с подвеской, которая красовалась на ее шее.

«Ух ты!» — не сдержал эмоций Нагиев. «Да, я собственник. Сразу все подписываю», — добавил Архипа Глушко.

Напомним, ранее Мелисса рассказывала, что, работая в ночных клубах, получала порядка 800 тысяч рублей в месяц и частенько платила за сына Королевой в ресторанах.

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