«Приходили бэк-вокалистки. Он называл их швабрами»: Вокс высказалась о крутом нраве Шнурова

По словам певицы, музыкант часто непечатно и о ней говорил в прессе.

Певица Алиса Вокс, бывшая солистка группы «Ленинград», в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о крутом нраве лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова.

«После того, как я ушла из «Ленинграда», он стал непечатно обо мне говорить. Там приходили какие-то бэк-вокалистки. Их он называл шмарами и швабрами». Алиса Вокс

Как отметила Вокс, в первый раз Шнуров по ней «проехался» спустя полгода после того, как она ушла из группы.

«Я как раз была на гормональном лечении. У меня есть аутоиммунном заболевание. Он это все прекрасно знал, но все равно оскорблял», — заявила исполнительница.

Напомним, что за четыре года участия в коллективе артистка успела записать такие хиты, как «Экспонат», «Плачу», «Патриотка». Позже Алиса Вокс решила строить сольную карьеру.

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