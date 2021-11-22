Женственно и модно: Кудрявцева предстала в нежно-розовом платье с воланами и открытыми плечами

50-летняя звезда экрана Лера Кудрявцева в новом сезоне шоу «Суперстар. Возвращение» стала одним из членов жюри. На очередную съемку блондинка нарядилась в миди-платье нежно-розового оттенка, фишкой которого стали воланы на декольте и открытые плечи.

Кудрявцева показала свой образ целиком. Для его завершения красотка выбрала лодочки в тон и красивый аксессуар для волос — модный ободок в виде тиары.

Рюши и воланы, к слову, переживают в новом модном сезоне бешеную популярность. Ранее телеведущая Эвелина Хромченко рассказала про разницу между этими деталями одежды, а также назвала их очень женственными и актуальными.

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