«В метро спускалась нюхать рельсы»: Лера Кудрявцева рассказала, что вытворяла беременной

Как отметила телеведущая, она также любила нюхать чистящие средства.

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что с ней происходило, когда она была беременной своей дочкой Машей.

«Вот я беременная чистящее средство нюхала — «Пемолюкс». Раньше, помните, вонючий такой был. И в метро спускалась нюхать рельсы, мелочь жевала». Лера Кудрявцева

В студии появилась беременная дочь музыканта Александра Серова Мишель.

«У меня такого нет. Рыбу с тортом не ем. Я в меру сейчас питаюсь», — заявила Мишель Серова.

Напомним, что Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Дочка Маша у них появилась на свет в 2018 году.

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