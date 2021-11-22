«Слезы по ночам»: Бузова рассказала, почему плачет в подушку

У телеведущей накопилось много проблем под конец года.

Уходящий год для поющей ведущей Ольги Бузовой выдался непростым. В самом его начале она рассталась с блогером Давидом Манукяном, которого называла своим женихом. После перенесла тяжелую операцию. А затем попала в скандал с МХАТом. Ольга признается, что все отразилось на ее самочувствии.

«Это стресс, слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года. В тот момент, когда мне нужно снимать новый клип, много работать, продолжать танцевать, мне уже здоровье и тело не то что намекает, а напрямую говорит: «Оль, работать – прекрасно, а я жуткий трудоголик, но нужно чуть-чуть притормозить», — цитирует Бузову «Русский пионер».

Напомним, недавно Бузова запустила свое кулинарное шоу, а также отметилась на чемпионате мира по боксу, где выступила с двумя песнями.

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