Изящная статуэтка: новая избранница Тимати красиво показала точеную фигурку на фоне окна

Не утихают обсуждения в Сети новой избранницы рэпера Тимати, 19-летней Саши Дони из Киева. Красотка, по мнению многих, одновременно похожа и на Алену Шишкову, и на Настю Решетову – бывших гражданских жен музыканта, родивших ему детей.

Саша Дони никак не реагирует на эти сравнения, а лишь пожинает плоды свалившейся на нее славы – прирост подписчиков в ее аккаунте небывалый. И красотка старается удержать внимание фолловеров пикантными кадрами.

На сей раз девушка показала свою точеную фигурку, красиво расположившись у окна. Свет падает таким образом, что разглядеть одежду на Саше не представляется возможным. Остается лишь ее силуэт, больше похожий на изящную статуэтку.

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