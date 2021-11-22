«Кому я нужна?»: Жанна Фриске раскрыла Любови Успенской «страшную» тайну

Об этом исполнительница «Кабриолета» решилась рассказать только сейчас.

В этом году Любовь Успенская отметила свое 67-летие. Певица была замужем четыре раза и самый долгий союз случился с Александром Плаксиным, которому она родила дочь Татьяну.

Былые неудачи в личной артистка связывает с постоянными разъездами. Такого же мнения придерживалась и покойная Жанна Фриске. Об этом Успенская рассказала в эфире шоу «Звезда в ответе» на «Муз-ТВ».

«Я когда-то спросила ныне покойную Жанну Фриске, мол, у тебя кто-то есть? Она ответила: «Люба, ну кому я нужна, я же дома появляюсь раз в пять месяцев», — сказала Успенская.

Напомним, ранее певица призналась, что терпела побои и унижения от мужа Александра Плаксина, с которым прожила более 30 лет.

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