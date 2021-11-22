Бюстгальтер все испортит: Вера Брежнева в жакете на голое тело предстала на селфи

Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева активно выступает с сольными концертами, и накануне у нее состоялся концерт на частной вечеринке. Одна из самых сексуальных женщин современной эстрады показала закулисье и себя в пикантном образе.

Между выступлениями красотка меняла наряды. И пока ей готовили очередной образ, Брежнева позировала себе для селфи, надев на голое тело жакет. Пару ему составили классические джинсы.

Брежнева не так часто публикует пикантные фото. В последние годы красотка все меньше эксплуатирует образ сексуальной блондинки, который тянется шлейфом еще со времен «ВИА Гры». В повседневности же и вовсе предпочитает спортивный оверсайз.

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