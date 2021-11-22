Тесемка устремилась под юбку: Самбурская распахнула подол платья и показала ножку в чулке с подтяжкой

Актриса показала, в какой образе предстанет на экранах в новом проекте.

Звезда сериалов «Универ» и «Беспринципные» Настасья Самбурская сейчас задействована в новом проекте, о котором пока не спешит распространяться. Красотка приоткрыла завесу тайны в своем микроблоге, показав немного событий со съемочной площадки.

На одном из фото, которое опубликовала в stories Самбурская, брюнетка позирует в черном платье-халате с атласными лацканами. Она расположилась на стуле и приняла красивую позу.

Звезда эффектно распахнула подол и открыла ногу, продемонстрировав пикантные детали в виде чулка на подтяжке, тесемка которой сексуально скрывается где-то под юбкой. Звезда подчеркнула, что это образ из фильма.

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