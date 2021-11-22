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«Лучший дуэт сезона»: дочка покойной Юлии Началовой одержала победу в музыкальном проекте

Вера Алдонина выступила с Александром Панайотовым на шоу «Дуэты» с маминой песней «Герой не моего романа».

«Лучший дуэт сезона»: дочка покойной Юлии Началовой одержала победу в музыкальном проекте
Вера Алдонина с ныне покойной мамой Юлией Началовой. Фото: instagram.com/julianachalova/

Музыкальное шоу «Дуэты» на телеканале «Россия» завершилось выступлением 14-летней Веры Алдониной, дочки покойной Юлии Началовой, которая в паре с Александром Панайотовым исполнила мамин хит «Герой не моего романа». И спустя неделю стало известно, что именно этот дуэт стал лучшим на проекте.

Вера Алдонина и Александр Панайотов. Фото: instagram.com/veraldonina/

На официальной страничке шоу в Instagram обнародованы результаты опроса пользователей, большинство которых отдали свои голоса за Алдонину и Панайотова.

«Александр Панайотов и Вера Алдонина, дочь Юлии Началовой, стали лучшим дуэтом сезона, по мнению подписчиков нашего сообщества Вконтакте. Поздравляем! 33% участников группы отдали свои голоса в поддержку этого новоиспеченного творческого союза», — сообщили организаторы голосования.

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