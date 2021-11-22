Любимый ракурс: Рудова в платье-бандо и с чокером на шее красиво преподнесла откровенное декольте

Звезда кино и сериалов предпочитает снимать себя так, чтобы прелести было видно.

Актриса сериала «Татьянин день» и комедии «Свингеры» Наталья Рудова очень любит общаться со своими поклонниками в микроблоге. Блондинка регулярно устраивает подобие интервью, принимая вопросы от аудитории.

Очередная беседа у красотки состоялась накануне. И отвечая на вопрос про любовь, Рудова запостила снимок с вечеринки, на которую пришла в красном бархатном мини-платье с чокером на шее. Красотка позировала сама себе с любимого ракурса, когда камера направлена сверху вниз.

В центре внимания оказалось откровенное декольте платья-бандо. Рудова красиво преподнесла его в кадре так, чтобы «ложбинка греха» оказалась центром композиции.

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