«Ура!»: Брежнева, Топурия и Водонаева поздравили Серябкину с первенцем

В семье экс-подопечной Макса Фадеева, 36-летней Ольги Серябкиной пополнение. Певица впервые стала мамой, сообщив об этом в Instagram трогательными кадрами первой встречи с малышом. На свет у звезды родился мальчик, его назвали Лукой.

Серябкина принимает поздравления не только от родных и близких. Поспешили поздравить молодую мамочку с важным событием и коллеги по сцене. В числе первых на радостную новость отреагировали Вера Брежнева, Юлианна Караулова, Кети Топурия, Лолита Милявская. «Ура!», — обрадовалась Брежнева в комментариях.

Среди поздравивших – и звезды «Дома-2», бывшие и нынешние. Правда, они немногословны – обошлись смайликами. Это Ольга Солнце, Алена Водонаева, Ольга Орлова. И, разумеется, несколько тысяч приятных слов от многочисленных поклонников.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!