«Невыносимо это»: Александр Олешко скорбит о смерти Нины Руслановой

Актер и телеведущий Александр Олешко одним из первых отозвался на скорбную весть о смерти великой актрисы Нины Руслановой.

На своей страничке в Instagram Александр Олешко написал пост, который посвятил памяти Нины Руслановой.

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«Невыносимо это. Ушла Нина Русланова. Великая русская актриса! Невероятный, мощный, красивый человек! Неповторимый, самобытный, настоящий талант! Спасибо Вселенной, что дала возможность немного общаться с ней и один раз сниматься вместе в кино. Светлая память. Царствие небесное…. Очень жаль», — написал в микроблоге Александр Олешко.

Напомним, 75-летняя звезда фильмов «Зимняя вишня», «Собачье сердце» и других Нина Русланова умерла 21 ноября.

Причиной смерти популярной актрисы стал коронавирус и развившаяся на его фоне пневмония. Кроме этого, Нине Руслановой диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.

Известно, что в последние годы Нина Русланова страдала болезнью сердца и сосудов. Она перенесла два инсульта.

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