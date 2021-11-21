Скорбная новость пришла вечером в воскресенье. Умерла известная актриса Нина Русланова. Звезде советского и российского было 75 лет.

Известно, что в последнее время Нина Русланова тяжело болела.

О смерти Нины Руслановой на своей страничке в Instagram сообщил актер Стас Садальский.

«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик». С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше? Прощай, дорогая, прости», — написал Стас Садальский.

Нина Русланова хорошо знакома зрителям по своим ярким ролям в кино. Она снялась в таких картинах, как «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Афоня» и других.

О времени и месте прощания с Ниной Руслановой будет сообщено дополнительно.

Напомним, накануне, 20 ноября, не стало актера Валерия Гаркалина. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

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