«Классно вписался в «Парк Горького»: Александр Маршал впервые спел дуэтом с единственным сыном Артемом

Экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал и его наследник стали участниками шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Александр Маршал и его 24-летний сын Артем стали участниками шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Певец и его наследник исполнили хит группы «Парк Горького» Moscow calling.

«Поздравляю тебя с фантастическим сыном! Классно вписался в «Парк Горького». Это было здорово. Потрясающе», — похвалил номер член жюри шоу Максим Галкин.

Еще одна судья проекта «Две звезды. Отцы и дети» певица Валерия отметила, что у Артема и Александра Маршала одинаковый тембр голоса.

Экс-солист группы «Парк Горького» признался, что это первый его с сыном дуэт на сцене, но не первый в жизни.

«Когда он родился, орал по ночам. И мы тогда уже дуэтом пели», — рассказал Александр Маршал о начале творческого пути своего сына.

Поделился музыкант и своими методами воспитания наследника, о которых жалеет.

«Один раз я его ударил по заднице рукой, по голой попе. И прям лязгнуло так, до сих пор жалею об этом, — признался Александр Маршал. — У меня до сих пор горит ладонь, потому что за всю мою жизнь меня отец ни разу не ударил. И я жалел об этом. Для него это было неожиданно, он заплакал. И я сейчас приношу свои извинения. Прости, что мало, надо было еще!»

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