«Выросла огромная шишка»: Кристина Асмус врезалась в стекло, отвлекшись на телефон

Популярная актриса Кристина Асмус рассказала своим поклонникам о несчастье, которое случилось с ней 20 ноября.

33-летняя звезда вспомнила, как летом подвернула ногу, когда бежала по лестнице и отвлеклась на телефон. Та неосторожность обернулась для Кристины четырьмя порванными связками голеностопа, гипсом и костылями. После этого артистка зареклась смотреть в телефон на ходу.

Но продержалась недолго. Накануне у нее приключилась новая травма.

«Вчера (20 ноября, — Прим. авт.) дочка попросила купить ей сладкий попкорн. Я забежала в кинотеатр около дома, на бегу решила ответить на смс и бац! Впечаталась в стекло! – поделилась Асмус в Instagram. — На лбу моментально выросла огромная шишка. До шести утра я сегодня просидела со льдом в руках, и мне было уже наплевать на свою чувствительную кожу. Я усиленно мазала лоб всем, чем только можно! Лишь бы отек сошел, и лоб синий не был».

По словам актрисы, ей удалось привести свой внешний вид в порядок. Но теперь на «обоях» ее смартфона красуется надпись большими буквами: «Не смотреть в телефон на ходу!»

«А то придется в анкетах писать не «Кристина, 33 года», а «Кристина, 33 несчастья», — подытожила Асмус.

Напомним, в 2020 году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламовым, вместе с которым они являются родителями 7-летней дочери Насти. А вот что известно о новом возможном возлюбленном звезды «Интернов».

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