«Вы не представляете, что он с ней делал!»: Понаровская рассказала, почему на самом деле отдала приемную дочь в детский дом

Ирина Понаровская на YouTube-шоу «А поговорить?» заявила, что не испытывает ни капли стыда за то, что в молодости отказалась от приемной дочери Анастасии, отдав ее в детский дом.

Звезда рассказала, что чернокожую девочку принесли в ее дом больной и несчастной, и она из жалости приняла ее. Она заверила, что могла иметь детей и знала об этом прекрасно, разбив слухи о своей бездетности. Тем более позже она родила здорового сына Энтони.

И он тоже не стал причиной отказа от девочки, заверила Понаровская.

«Я любила ее! Я бы не искала ее спустя 16 лет. Другое дело, что она потом кольцо у меня украла», — сказала артистка.

По словам Ирины Понаровской, она отказалась от Насти из-за страха перед мужем Вейландом Роддом-младшим, который мучил ребенка и оказывал влияние на нее. Она понимала, что, если откажет ему, в их доме случится нечто страшное.

«Я видела, как он кулаком мог стену пробить, показывая свою силу. Я думала, что он убьет меня вместе с моим сыном», — сказала Ирина Понаровская.

В какой-то момент он ультимативно сказал, что за Настей должны приехать и ее нужно отдать. Сам уехал. Певица не смогла ему противоречить.

«Вы не представляете, что он с ней делал! Он не давал ей есть, он заставлял ее голодать. От горя, от слез она орала, плакала, какала в штаны. Он не разрешал мне поменять эти штаны, и она ходила в них до ночи. Как он волочил эту маленькую девочку в другую комнату… Что я могла сделать?» — прокомментировала Ирина Понаровская.

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