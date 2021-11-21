«Реакция мужа бесценна»: Валерия устроила перед Пригожиным секси-танцы в мерцающем платьице с разрезом по ягодицы

Валерия решила привлечь внимание возлюбленного, когда тот погрузился в свой телефон.

Певица Валерия обнародовала забавные кадры из закулисья прошедшего в Кремле концерта в честь дня рождения «Муз-ТВ».

На видео артистка, облаченная в сверкающее секси-платьице с дерзким разрезом сбоку до самых ягодиц, пытается обратить на себя внимание мужа, эротично танцуя перед ним, красиво вращая бедрами. Иосиф Пригожин при этом рядом равнодушно смотрит в телефон, никак не желая замечать свою жену.

Однако в какой-то момент он все-таки на короткий срок приподнимает голову и улыбается Валерии.

«Реакция мужа бесценна», — иронично подписала ролик в Instagram Валерия.

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