«Не знала, куда деть плоть»: чем занималась Понаровская во время многолетнего побега в Эстонию

Ирина Понаровская впервые рассказала, почему она на 15 лет исчезла со сцены. Как оказалось, у нее случился микроинсульт. Кроме того, она заметила, что ее стали вырезать из эфиров, почему – певица так и не поняла.

«Меня не запрещали, меня вырезали. В десяти программах я снимусь, две покажут. Я не знаю, что это такое», — сказала Ирина.

Ведущая шоу Ирина Шихман высказала версию, что на это, якобы, могла повлиять Алла Пугачева. Ирина Понаровская призналась, что у них были натянутые отношения и Примадонна часто с издевкой высказывалась о ней, но подтвердить эту теорию не смогла.

В итоге звезда решила уйти на пенсию и перебраться в Эстонию, где в Усть-Нарве у нее имеется родовое имение, начало которому заложили ее родители. По словам Понаровской, у нее в собственности есть трехэтажный коттедж с мансардой, который теперь занимает ее сын с семьей и рядом стоит небольшой, но хороший «домик» с баней и гаражом.

«Я шла в пустоту, она мне нужна была. Но, интересная история, я не знала куда деть плоть свою, свое тело. Я всю жизнь бежала, ехала, скакала, а тут – никуда не надо», — сказала Понаровская.

Она стала читать книги, занялась вязанием, но все равно не знала куда себя деть. Но однажды нашла в магазине какой-то «буравчик с разными насадками» и занялась изготовлением ювелирных деревянных украшений. Увы, все их в какой-то момент украли. Звезда на этом не зарабатывала, а просто делала для себя.

«Я работала! Это было очень круто! Это было красиво, потому что надо было думать, как закрепить камни. Мне это очень нравилось», — рассказала заслуженная артистка.

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