Заяц и Волк на каникулах: вышел трейлер 3D-версии «Ну, погоди!»

21 ноября киностудия «Союзмультфильм» опубликовала трейлер нового анимационного проекта, который станет продолжением культового советского мультсериала «Ну, погоди!»

Он выполнен в 3D-формате и получил название «Ну, погоди! Каникулы». Зрители увидят продолжение погони Волка за Зайцем, которое развернется на пляже и в парке аттракционов. Волк с голосом Гарика Харламова, как и раньше, соберет на себя все шишки. В мультфильме появятся отсылки к западному кино и новые персонажи: барсук, косуля, ежик, свинка и другие.

Премьера должна состояться в декабре 2021 года в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, что создатели проекта видят в нем международный потенциал.

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