«Мы были очень заняты»: Бабаян призналась, почему не родила Державину детей

Исполнительница Роксана Бабаян объяснила отсутствие детей от Михаила Державина.

Бабаян вышла замуж за Державина в 1980 году, она стала третьей женой актера. Народного артиста не стало в 2018 году. Певица наслаждалась совместной жизнью с мужем 38 лет, но не родила ему детей.

Лера Кудрявцева поинтересовалась у Роксаны Бабаян, не жалеет ли певица о том, что не познала радости материнства.

«Вопрос очень тонкий на самом деле. Во-первых, мы были очень заняты. У нас не было помощников. Я активно работала, по четыре концерта в день. Гастроли… У Михаила Михайловича съемки и тоже гастроли», – призналась Роксана Бабаян.

«Уставали в очень жестком графике жить. И мы были уже взрослые. Михаил Михайлович был взрослый. Да и я была не девушкой 18 лет. Это была история такого замкнутого пространства, в котором все было определено», – резюмировала артистка в разговоре с Лерой Кудрявцевой в эфире «Секрета на миллион» на канале НТВ.

Напомним, ранее Роксана Бабаян назвала размер своей пенсии. Артистка считает, что получает «копейки».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.