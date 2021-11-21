«Папа приходит в себя после больницы»: дочь Александра Серова раскрыла правду о его самочувствии

Наследница известного исполнителя Александра Серова Мишель рассказала, как певец чувствует себя после перенесенного коронавируса.

Дочь певца Александра Серова Мишель Серова вышла на связь с подписчиками микроблога и рассказала им последние новости о самочувствии звездного отца.

Она поблагодарила поклонников, которые переживали за попавшего в больницу с коронавирусом Александра Серова. Мишель Серова призналась, что она и ее отец тронуты вниманием фанатов.

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«Папа уже дома, постепенно приходит в себя после больницы, сами понимаете, за это время многое пережил, устал, измотался. Сейчас важно наполнить ресурсы, возобновить энергию, восстановиться и набраться сил. В домашней обстановке это пойдет намного быстрее! Всем спасибо, кто интересовался, переживал!» — написала Мишель Серова на своей страничке в Instagram.

Напомним, Александр Серов был госпитализирован с коронавирусом еще в начале октября. Врачи диагностировали у 67-летнего артиста обширное поражение легких, оно достигало 75-ти процентов.

Только в начале ноября о самочувствии Александра Серова стали появляться новости, внушающие оптимизм. Музыкант пошел на поправку, а недавно был выписан из клиники.

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