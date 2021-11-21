«Пенсия у меня очень маленькая»: Роксана Бабаян рассказала о скромной жизни

Исполнительница после смерти мужа так и живет на 28 квадратных метрах.

Исполнительница Роксана Бабаян навала размер своей пенсии. Знаменитость призналась, что не живет в роскоши.

Телеведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у вдовы Михаила Державина, почему народная артистка ютится на 28 квадратных метрах.

Державин и Бабаян не гнались за просторной квартирой в столице. Даже после смерти мужа Роксана Бабаян счастлива находиться в родных стенах ее возлюбленного.

А вот своей пенсией певица не совсем довольна.

«Пенсия у меня очень маленькая. Ой, там вообще копейки. 18 или 20 тысяч рублей. Вместе с званием Народной артистки – 40», – ответила Роксана в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале на НТВ.

Бабаян и Державин жили скромно, но старались помогать дочери артиста – Марии Державиной. Об этом заявила сама наследница Михаила Михайловича, встретившись с Роксаной Бабаян.

Напомним, ранее Роксана Бабаян впервые увидела любовницу мужа. Актриса Татьяна Васильева встречалась с Михаилом Державиным, но позже оставила артиста ради его романа с Роксаной Бабаян.

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