«Долго встречались»: Роксана Бабаян познакомилась с любовницей мужа

Певица Роксана Бабаян встретилась с любовницей Михаила Державина. Артистка не ожидала увидеть близкую подругу ее семьи.

Оказалось, что актриса Татьяна Васильева была любовницей Михаила Державина. Вот только артистка не считает себя разрушительницей чужих браков. Васильева уверяет, что вовремя прекратила свидания с народным артистом.

Татьяна Васильева была очарована Михаилом Державиным и встречалась с коллегой, пока тот собирался разводиться с первой женой. Когда в жизни Михаила Михайловича появилась Роксана Бабаян, Татьяна Васильева отступила. Знаменитость понимала, что Роксана больше подходит артисту.

«Мы долго встречались. И встречались бы еще, если бы не эта женщина», – пошутила Васильева в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Татьяна Васильева отметила, что Михаил Державин не баловал ее подарками. Бриллианты актриса покупала себе сама.

Напомним, ранее Роксана Бабаян рассказала, почему хотела убить мужа. Знаменитость призналась, что Михаил Державин совсем не хотел лечиться. Хотя состояние здоровья артиста было не самым лучшим.

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