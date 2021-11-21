Роксана Бабаян рассказала, почему хотела убить Михаила Державина

Певица Роксана Бабаян объяснила, почему никогда бы не развелась с Михаилом Державиным. Однако иногда исполнительнице тхотелось убить возлюбленного.

Вдова артист Михаила Державина очень любила мужа. Друзья Державина даже называли исполнительницу ангелом-хранителем Михаила Михайловича.

Истинная любовь держала Роксану возле своего мужа. При этом Державин порой так раздражал певицу, что она хотел его убить.

«Убить — убью, но не разведусь», – заявила Роксана Бабаян в эфире «Секрета на миллион» на телеканале НТВ.

Причиной таких желаний у Бабаян становилось невыносимое упрямство Державина. Артист отказывался лечиться. Михаил Михайлович не ел перед спектаклями и приходил домой голодным. А у него уже были проблемы со здоровьем. Артисту просто нельзя было так рисковать.

«Он не доверял врачам, всегда отнекивался. С напряжением надо было заставлять лечиться», – отметила Бабаян.

К слову, певица никогда не ревновала мужа к поклонницам. Некоторые фанатки даже залезали на дерево возле дома артистов и следили за обожаемым актером.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.