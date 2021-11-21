«Какая сексуальная!»: поклонники Лопыревой затрепетали, увидев ее в купальнике c прозрачными вставками

Виктория Лопырева запечатлелась на белоснежной яхте в Дубае.

Виктория Лопырева с начала пандемии живет в Дубае, радуя своих поклонников пляжными кадрами в социальных сетях.

Одна из ее последних фотографий произвела на почитателей блондинки эффект разорвавшейся бомбы. На снимке модель запечатлелась в розовом купальнике с прозрачными вставками и открытыми бедрами.

Чтобы усилить впечатение, Виктория Лопырева еще больше приподняла край пляжного костюма. Красивая улыбка поставила жирную точку на терпении пользователей Сети, которые заполнили блог звезды восторженными комментариями.

«Какая сексуальная!», «Всегда идеальна!», «Вика, у вас очень ухоженное тело, чем вы пользуетесь?», «Хорошенькая», «Как вы остаетесь в такой идеальной форме? Спорт? Диета? Что?» — написали фолловеры под снимком.

Отметим, что Виктория Лопырева счастлива в браке с Игорем Булатовым. Он в настоящий момент живет в Коми, где работает первым заместителем председателя правительства республики. Пара воспитывает сына Марка Лионеля.

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