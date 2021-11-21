«Один из богатейших»: Оксана Федорова в пудровом костюме пижамного стиля прошлась по монастырю

Телеведущая все чаще демонстрирует аутфит с пижамами.

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» Оксаны Федоровой появилась запись, в которой знаменитость прогулялась в пудровом костюме в пижамном стиле.

Федорова восхитилась монастырем Киккос на Кипре. Оксана отдала предпочтение пижамному стилю при составлении аутфита для прогулки.

«Продолжая тему святых мест на Кипре, я расскажу про еще одно место, которое успела посетить. Это место — один из богатейших и известнейших монастырей Кипра», – отметила Оксана.

«Музей монастыря Киккос является уникальным хранилищем культуры и истории Кипра, с 1992 года открыт ежедневно для посещения туристами и паломниками. Музей расположен внутри самого монастыря (вместе с сокровищницей, которая составляет его неотъемлемую часть)», – добавила Федорова.

Поклонники модели оставили в комментариях под роликом знаменитости комплименты:

«Хорошенькая», «Какая красивая», «Очень нежный костюмчик», «Роскошная Оксана».

Напомним, ранее Оксана Федорова позавтракала в молочной пижаме. Поклонникам знаменитости очень понравился образ модели для завтрака с изысканными блюдами.

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