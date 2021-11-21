«Худенькие ножки – еще не красивые»: Понаровская разнесла в пух и прах любовь Пугачевой к мини

Ирина Понаровская считает, что женщины в солидном возрасте должны носить более деликатные наряды.

Ирина Понаровская стала новой гостьей YouTube-шоу «А поговорить?», где ведущая проекта Ирина Шихман зачитала отрывок из книги певицы.

В нем звезда нелицеприятно высказалась об образе Аллы Пугачевой в мини-шортиках, в которых она пришла на день рождения к Насте Ивлеевой. Ирина Понаровская, считает, что зрелые женщины не должны выставлять себя напоказ.

«Это мое личное мнение, я имею право его высказать, я никого не уговариваю. Мое личное мнение, что существует ценз, существует культура, существуют объективные понятия фигуры, ее недостатков. Худенькие ножки – это еще не красивые. Мне это некрасиво. Если бы я увидела такие же шорты на Марлен Дитрих, я бы то же самое сказала, но почему-то она себе это не позволяла», — сказала Понаровская.

Певица также заявила, что женщины солидного возраста не должны показывать себя в социальных сетях в купальниках. Это недостойно, уверена она.

«Вы знаете, как Мерил Стрип сказала? «О личной жизни говорить даме за 60 – это дурной тон». Так вот я считаю, что это дурной тон! Это мое личное мнение!» — добавила она.

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