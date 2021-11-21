Малышка с хулахупом: Кети Топурия похвасталась дочкой-гимнасткой

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Кети Топурии появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала акробатические трюки от дочери Оливии.

Наследница Олега Гейхмана в ярко-оранжевых топе и лосинах танцевального коллектива Аллы Духовой Todes выступила перед родительницей.

Оливия взяла в руки желто-красный гимнастический обруч и принялась крутить его по всему телу. Малышка начала вращать хулахуп на талии, но акробатический предмет переместился и на ножки девочки.

Оливия чувствовала себя уверенной в номере с обручем. Она попросила умную колонку включить ей энергичный трек, под который девочка исполнила для мамы акробатическое соло.

Топурии оставалось только восклицать от восхищения.

Напомним, Кети Топурия родила Оливию от предпринимателя Олега Гейхмана в 2015 году. А в 2017 году после четырех лет брака певица развелась с мужем. Многие поклонники Топурии винили рэпера Гуфа в расставании Гейхмана и Топурии. Но Кети призналась, что ее чувства к экс-избраннику начали угасать почти сразу после рождения Оливии.

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