«Останемся лучшими друзьями»: Шон Мендес и Камила Кабельо расстались

Красивая звездная пара Шон Мендес и Камила Кабельо больше не вместе. Об этом стало известно на минувшей неделе. Известные певцы расстались после двух лет нежного романа.

Похоже, что любовь молодых исполнителей просто не выдержала испытания временем.

«На данный момент это просто не те отношения, которые могут развиваться, — рассказал близкий к звездам источник издания People. — Кажется, романтика просто сошла на нет».

23-летний Мендес и 24-летняя Кабельо объявили о своем разрыве в совместном заявлении, опубликованном в «сториз».

«Привет, ребята, мы решили прекратить наши романтические отношения, но наша любовь друг к другу как людям сильнее, чем когда-либо, — сообщили певцы. — Мы начали наши отношения как лучшие друзья и останемся лучшими друзьями».

Напомним, пара начала роман в 2019 году и не раз делилась в социальных сетях трогательными проявлениями своей любви. Особенно их сблизил совместный карантин в Майами. Этот дуэт стал известен на весь мир благодаря по совместному синглу Señorita, вышедшему летом 2019-го.

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