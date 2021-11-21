Тренд на небрежность: Топурия вслед за Королевой пополнила гардероб модным «рваным» джемпером

Мода на «рваные» джинсы уже давно никого не удивляет. Теперь искусственная состаренность перкочевала на другие элементы гардероба. В настоящий момент модники и модницы с удовольствием наряжаются в жакеты, пиджаки, кофты, брюки и юбки с дырочками, распущенными нитями и потертостями.

Ранее стилист Александр Рогов появлялся на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» в брючном костюме из вельвета, сплошь усыпанном дырочками. В трикотажной зеленой кофте с «рваным» воротником представала на публике артистка Кристина Асмус.

Певица Наташа Королева облачилась в джемпер оттенка фуксии с «рваным» краем и дырочками. А вслед за ней приобрела трендовую вещицу и Кети Топурия. Звезда выбрала припыленно-розовый экземпляр модели оверсайз и позировала в нем на камеру для социальных сетей.

Ее веселая дочка Оливия не удержалась и появилась в кадре. Девочка растет смышленой, ходит в предшколу элитной гимназии с углубленным изучением английского языка и упостигает иностранный дополнительно в режиме онлайн с педагогом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.