Пока без Лилибет: Елизавета II примет участие в крестинах правнуков в Виндзоре

Как только у Меган Маркл и принц Гарри родилась дочь Лилибет Диана, практически сразу встал вопрос, где будут крестить малышку. Герцоги Сассекские хотели провести церемонию в Виндзоре, на глазах у королевы. А вот принц Уильям назвал это не очень хорошей затеей.

А тем временем Ее Величество примет участие в крещении других правнуков. 21 ноября ее внучки – принцесса Евгения и Зара Тиндолл будут крестить своих малышей Августа и Лукаса. Обе стали мамами в этом году. Служба пройдет в часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке. Об этом пишет Insider.

Напомним, на днях королева провела первую встречу в Виндзорском замке после новостей о ее плохом самочувствии.

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