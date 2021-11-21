«Я не знаю Юлю»: Медведева высказалась о своей роли в расставании Милохина с Гаврилиной

Сейчас российская фигуристка много времени проводит с известным блогером из-за проекта «Ледниковый период».

Российская чемпионка по фигурному катанию Наталья Медведева в настоящий момент участвует в шоу Первого канала «Ледниковый период». Пару ей составляет блогер Даня Милохин. Далеко не все его поклонники в восторге от этого союза.

Звезды впечатляют жюри не только мастерским катанием на арене, но и красивой игрой, порой изображая настолько убедительно чувства, что смогли разжечь подозрения у пользователей Сети. Некоторые фолловеры тут же стали писать гневные комментарии в социальных сетях на страничках Дани и Жени, называя спортсменку «разлучницей» и обвиняя ее в том, что из-за нее блогер расстался со своей девушкой Юлией Гаврилиной.

Наталья Медведева прокомментировала эти разговоры.

«Я не знаю Юлю лично, я с ней ни разу не общалась, ни разу не виделась, видела ее только пару раз в TikTok и в Инстаграме. Поэтому я вообще никак не могу прокомментировать эту ситуацию. Даже если бы очень хотела», — заявила Медведева изданию ELLE girl.

Фигуристка при этом все-таки заверила, что не имеет к разлуке молодых звезд никакого отношения.

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