«Я никому здесь не нужна. Но я осталась»: Сальма Хайек получила звезду на Голливудской аллее славы

Актриса вспомнила, что как было трудно начать карьеру в американском кинематографе.

20 ноября мексиканская актриса Сальма Хайек получила именную звезду на Голливудской аллее славы. На торжественном мероприятии ее чествовали поклонники, а также муж-миллиардер Франсуа-Анри Пино, дочь Валентина, режиссер «Вечных» Хлоя Чжао и актер Адам Сэндлер.

Во время видеотрансляции события 55-летняя артистка вспомнила, как начиналась ее карьера в Голливуде. Изначально мексиканскую звезду не особо жаловали в Америке.

«Я помню, как студия много раз говорила мне: «Почему бы тебе не вернуться к (мексиканским, — Прим. авт.) теленовеллам? Тебе здесь никогда не найти работу», — поделилась Сальма с поклонниками. — Я сказала: «Я никому здесь не нужна. Они хотят, чтобы я была в своей стране». Но я осталась. Я осталась». «Я хочу сказать всем, кто сейчас здесь, всем моим любимым фанатам: если вы спросите себя, что дало мне смелость остаться, я отвечу, что это были вы. Потому что, хотя студии и не знали меня здесь, в Голливуде, все латинские зрители, живущие в Соединенных Штатах, знали, кто я. Они поняли, что я приехала сюда с мечтами, как и они».

Напомним, карьера Хайек в Америке стартовала с небольшой роли в фильме «Моя безумная жизнь» 1993 года. Затем в 1995-ом вышли «Отчаянный» Роберта Родригеса и «Честная игра» с Синди Кроуфорд. И лишь потом «выстрелил» культовый фильм «От заката до рассвета».

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