«Из Америки на денек»: Рита Дакота отметила день рождения Федора Белогая

Исполнительница Рита Дакота отпраздновала день рождения бойфренда Федора Белогая в столице. Специально для этого мероприятия знаменитость прилетела на один день из Америки.

Дакота поделилась в личном микроблоге кадрами с торжества.

«Мы в самый последний момент решили прилететь из Америки на денек раньше, чтобы вот так уютно посидеть с любимыми друзьями в самом любимом месте Москвы. Кажется, мы консерваторы, да? Уже пятый праздник в одном и том же месте. Это занудство или просто любовь к лучшему», – отметила Рита.

«С днем рождения, любимый! И спасибо всем нашим друзьям, кто был с нами и кто поздравил дистанционно. Спасибо команде и ученикам «Медиториума» за сюрпризы», – резюмировала артистка.

«Любуюсь вашей парой. Федя, с днем рождения», – написала певица Валерия в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Рита Дакота обратилась к возлюбленному с трогательными словами. Знаменитость поздравила бойфренда с днем рождения и отметила, что к 34 годам клипмейкер добился многого.

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