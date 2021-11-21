И с модной юбкой: Кудрявцева появилась на шоу в блузке с кареобразным декольте, расширяющим плечи

Такие вырезы на одежде допустимы только для компактных фигур.

Лера Кудрявцева пришла на шоу НТВ «Секрет на миллион» в ярком луке, примерив желтую юбку-карандаш и блузку с буфчатыми рукавами синего цвета.

Желтый оттенок выделяла Эвелина Хромченко, она замечала, что он ассоциируется с летом и навевает приятные мысли. Однако она же предостерегала – этот тон, по ее мнению, может исказить природный цвет кожи. Поэтому покупать наряды в солнечном колоре лучше днем при хорошем освещении.

Отметим, что желтый тон также называл самым модным в этом году Институт Pantone.

Что касается блузки Леры Кудрявцевой, то и по поводу таких моделей высказывалась Хромченко. Кареобразное декольте, которое можно наблюдать на ней, по мнению эксперта моды, идет далеко не всем, поскольку делает зрительно плечи шире, а подбородок массивнее. Впрочем, стройных дам с покатыми плечиками, вроде Леры, эта визуальная коррекция не портит, считает ведущая «Модного приговора».

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