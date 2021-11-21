Ушли в отрыв: Королева в брючном костюме с принтом в духе жостковского подноса пустилась в пляс с Навкой

Татьяна Навка собрала своих друзей в ресторане, чтобы отпраздновать день рождения своей мамы Раисы Анатольевны. В числе приглашенных гостей оказалась Наташа Королева.

Естественно, не обошлось без хитов звезды. Когда заиграл бессменный шлягер певицы «Желтые тюльпаны», почти все гости вышли из-за стола и пустились в пляс. Особенно энергично танцевали Наташа Королева в костюме с принтом в стиле жостковского поноса и Татьяна Навка в золотистом платье и черном жакете.

Отметим, что крупные цветы на одежде – это тренд последних сезонов, который ранее озвучила Эвелина Хромченко. В моде также многочисленные мелкие цветочки на тканях, этот рисунок называется «мильфлер».

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