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«Адвоката, который знает законы»: пасынок Макеевой рассказал, что подарит родной маме на Новый год

16-летний Андрей живет с отцом в Москве.

«Адвоката, который знает законы»: пасынок Макеевой рассказал, что подарит родной маме на Новый год
Анастасия Макеева с мужем и пасынком. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева и многодетный отец Роман Мальков стали законными супругами в мае этого года. А месяцем ранее старший сын бизнесмена-строителя перебрался жить к нему в Москву. Трое младших детей Романа живут с мамой в Словении.

Вот уже более полгода бывшие супруги не могут решить вопрос выплаты алиментов. Светлана утверждает, что новый муж Макеевой не платит их.

Андрей Мальков
Андрей Мальков. Скриншот: instagram.com/m_a_l_k_o_v

В своем инстаграме Андрей Мальков отвечая на вопросы подписчиков отметил, что своей родной маме подарит на Новый год сильного юриста.

«Адвоката, который знает законы и не страдает фигней», — написал Мальков.

Напомним, ранее Светлана Малькова рассказала, что прекратила общение со старшим сыном из-за лжи.

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