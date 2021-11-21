Модная звезда: Климова в трендовом пуховике-коконе оттенка свежей травы отметилась на прогулке

Екатерина Климова появилась на прогулке по Москве в трендовом пуховике-коконе в модном оттенке свежей травы.

О том, что этот цвет в тренде рассказывала Эвелина Хромченко, которая также советовала присмотреться к таким тонам, как изумрудный, мятный и груши. Зеленый цвет сейчас актуален, особенно его интересные оттенки, которые встречаются в природе.

По наблюдениям Александра Васильева, зеленые оттенки вошли в моду благодаря тренду на ислам. И они не скоро потеряют свою актуальность. Поэтому покупка зеленой вещи – это хорошая инвестиция, считает историк моды.

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