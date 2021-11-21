«Никто не вспоминает его»: Малькова рассказала, как дети пережили уход отца к Макеевой

Роман Мальков – отец четырех детей, трое из которых остались жить в Словении с мамой.

В прошлом году бизнесмен-строитель Роман Мальков приехал в Россию на заработки. В Словении у него остались жена и четверо детей. Как раз в тот момент Анастасия Макеева решила достроить свою дачу, в составе рабочей бригады был и Роман.

Свадьбу влюбленные сыграли мае этого года. Старший сын строителя перебрался к нему в Москву, а трое младших остались жить с мамой, Светланой Мальковой в Словении.

В своем инстаграме художница отметила, что отца в жизни детей больше нет.

«Никто не вспоминает его уже. У детей своя жизнь, планы на будущее… Все хорошо», — написала Малькова, отвечая на вопрос фолловеров.

Напомним, ранее Светлана утверждала, что бывший муж не платит алименты, а суд периодически переносятся.

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