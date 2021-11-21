«Никто не вспоминает его»: Малькова рассказала, как дети пережили уход отца к Макеевой

В прошлом году бизнесмен-строитель Роман Мальков приехал в Россию на заработки. В Словении у него остались жена и четверо детей. Как раз в тот момент Анастасия Макеева решила достроить свою дачу, в составе рабочей бригады был и Роман.
Свадьбу влюбленные сыграли мае этого года. Старший сын строителя перебрался к нему в Москву, а трое младших остались жить с мамой, Светланой Мальковой в Словении.
В своем инстаграме художница отметила, что отца в жизни детей больше нет.
«Никто не вспоминает его уже. У детей своя жизнь, планы на будущее… Все хорошо», — написала Малькова, отвечая на вопрос фолловеров.
Напомним, ранее Светлана утверждала, что бывший муж не платит алименты, а суд периодически переносятся.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.