Удобно и тепло: Бузова отметилась в сапогах – хите этого сезона, как у Валерии

На эти модели с устойчивой подошвой рекомендовала обратить внимание Эвелина Хромченко.

Трендовые сапоги по типу ботинок челси все больше завоевывают модное пространство, а российские звезды активно на него откликаются.

О том, что сейчас актуальны удобные устойчивые модели на мощной подошве с боковыми резинками рассказывала ранее Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Она замечала, что некоторые женщины относятся к ним настороженно и заверяла, что это супертренд.

Кроме того, такие модели отлично помогают сохранить ноги в тепле, поэтому зимой будут весьма кстати.

Тренд уже поддержала певица Валерия, которая выбрала белые сапоги с черными резинками по бокам. Кроме того, в таких же сапогах отметилась на публике Ольга Бузова.

К слову, в этом сезоне особенно в почете у модников именно светлая обувь.

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