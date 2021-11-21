Защипы на брюках – тренд, а вот ткань – для лета: Собчак предстала в костюме не по сезону

Ксения Собчак появилась на публике в льняном костюме оттенка миндального молока, составив с ним комплект с коричневым лонгсливом и такого же цвета туфлями.

Этот наряд отвечает последним трендам, однако Александр Рогов в одном из выпусков шоу «Рогов в деле» на СТС говорил, что наряды из льна хорошо смотрятся только летом. Осенью их стоит убирать в дальний шкаф до следующего сезона.

Однако он же рекомендовал брюки с защипами в области талии. Ведущий уверен, что они хорошо сидят на фигуре. Мало того – за такими моделями «все гоняются». Актуальны и разрезы на штанинах, которые позволяют быть на прогулке более мобильными.

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