«Марина и депрессия несовместимы»: друг Хлебниковой рассказал о ее жизни до трагедии

Марина Хлебникова едва не погибла в собственной квартире на Ратной улице. Вечером 18 ноября там начался пожар. Спасателей, которым пришлось выбивать дверь в комнату певицы, вызвала ее дочь. С ожогами по всему телу Хлебникову доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Она в коме.

Автор хитов и друг Марины Хлебниковой Дмитрий Чижов утверждает, что накануне трагедии она вместе вернулись в Москву с гастролей. По словам музыканта, ни о каком алкоголизме или затяжной депрессии и речи быть не может.

«У нее все началось возрождаться в новой форме. Это я к тому, что говорить о хандре не стоит. Кроме того, у Марины склад характера не такой. Она неунывающий человек, поэтому Марина и депрессия просто несовместимы. Возможно, ее показывали в тяжелые времена. Да, она может поплакать, но не опускает руки», — цитирует Чижова «СтарХит».

Добавим, ранее врачи отмечали, что у Марины Хлебниковой сильно обгорело лицо и волосы. Она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.