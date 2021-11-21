«Там ждет Катенька»: любовь всей жизни Валерия Гаркалина умерла 12 лет назад

Больше месяца Валерий Гаркалин провел в реанимации, куда был доставлен 6 октября. У него были поражены легкие на 75 процентов. 20 ноября актер умер на 68 году жизни.

В жизни Гаркалина была одна-единственная любовь – Катенька. С женой он прожил более 30 лет. Она умерла в 2009-м году от онкологии. О своей болезни Катенька не говорила мужу, попросила не делать этого врачей и единственную дочь Нику.

«Когда не стало жены Катеньки, мое существование потеряло свой основной смысл, свелось к некой имитации жизни, внешне вполне успешной и наполненной. Мне не страшно умереть – меня там ждет Катенька», — писал Гаркалин в своей книге «Катенька…».

Утрату актер переживал очень тяжело. Часто ходил на могилу жены и беседовал с ней, как при жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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