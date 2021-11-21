«Без семьи и друзей»: красавица-дочь Якубовича уехала из России

Дочь Леонида Якубовича – Варвара, которая родилась в третьем браке телеведущего, учится в МГИМО. Ей 23 года. На днях рыжеволосая красавица решила отправиться в путешествие в Мексику в гордом одиночестве.

Кадрами с отдыха Варвара делится в своем инстаграме.

«Первое одиночное путешествие. Первый раз в своей жизни я полетела с пересадками в другую страну без семьи, знакомых и друзей. Красочные, как с открытки, дома, дворики, переулки, закаты и рассветы с одной стороны, а с другой — бедное население, неухоженность городов, в каждом из которых чувствуется архитектурное давление колониальной тирании», — написала Варвара Якубович.

Добавим, что несмотря на всю звездность своего знаменитого папы, Варвара не посещает публичные мероприятия.

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