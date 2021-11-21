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«Поезд ушел»: Проскурякова высказалась после поцелуя Королевой и Николаева

Накануне композитор дал сольный концерт.

«Поезд ушел»: Проскурякова высказалась после поцелуя Королевой и Николаева
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

На днях Игорь Николаев собрал почитателей своего таланта в одном зале, а сам вышел на сцену. Таким образом композитор отметил свой юбилей.

Не смогла пропустить торжество и Наташа Королева – бывшая жена Николаева. Она вручила экс-супругу букет желтых тюльпанов, спела хит и прилюдно поцеловала Николаева.

После концерта Юлия Проскурякова опубликовала в своем инстаграм слова благодарности, но об этой истории умолчала.

«Спасибо всем зрителям и слушателям за то, что в такие трудные времена вы были вместе с нами, дарили нам свою любовь и тепло, открывали сердца и пели в унисон с Игорем!!! Это было невероятно трогательно!  А сколько цветов и подарков мы получили в этот шикарный вечер, спасибо за ваше внимание и за вашу любовь!» — написала Проскурякова.

И только пользователи Сети бурно обсудили поступок Королевой, отметив, что «поезд ушел».

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