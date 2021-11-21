«Не насосала, а подарили»: Ксения Собчак разнесла в пух и прах «коучей» с Рублевки

В последнее время мир инстаграма буквально пестрит самыми разными марафонами, авторы которых обещают исполнить желания, повысить финансовый уровень, найти вторую половинку или даже свое предназначение.

Не прошла мимо этой актуальной темы и Ксения Собчак. В своем инстаграме она поделилась мыслями на этот счет.

«Довольно быстро пройдя инстаграмные стадии «не насосала, а подарили», «голожопый философ с цитатами великих» до «хозяйка галереи» и «владелица салона красоты» мы стремительно перешли в удивительный новый мир, где это уже не модно. Женщины «трудной судьбы» с Рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию. Главное, что в процессе «преподавания» сами «преподаватели» и «гурессы» начинают верить в обладание магических знаний», — написала Собчак.

Фанаты поддержали ее в комментариях.

«Марафон на марафоне о том, как намечтать себе восхитительную жизнь. Тут страшно, что у многих нет фильтра в голове, чтобы выбирать нужный контент. А еще все ждут волшебную таблетку, которая решит все их проблемы. А эти «гуру» так любят про нее рассказывать. Браво, Ксения! Умные слова», — писали пользователи Сети.

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