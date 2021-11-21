«Мечта сбылась»: Устинья Малинина проводит выходные в Париже

Устинья Малинина – младшая дочь Александра Малинина живет и учится в Великобритании. Девушка пошла по стопам знаменитого отца и занимается музыкой. Образование она получает в Королевском колледже.

Выходные Устинья решила провести в Париже. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

«Маленькая мечта сбылась! Выходные в Париже», — написала Малинина.

Подписчики поддержали звездную наследницу.

«Красавица, любимица, все твои мечты, обязательно сбудутся! Здорово, как хорошо, что мечта сбылась! Пусть так будет всегда» — писали пользователи Сети.

Напомним, 23 ноября Устинье и ее брату Фролу исполнится по 21 году.

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