«Невероятный лук»: Стефания Маликова поддержала тренд на дутые куртки

Начинающий модельер вышла на прогулку в образе базовых оттенков.

Среди последних публикаций личного микроблога дочери Дмитрия Маликова – Стефании – появилась фотография знаменитости в модном образе для поздней осени.

Маликова отдала предпочтение дутой жилетке кофейного оттенка и утепленной кепке такого же цвета. Стефания дополнила аутфит вязаным свитером, брюками из светлого денима. Также знаменитость использовала люксовые элементы: утепленные лоферы Loro Piana и сумку с мехом Saint Laurent.

«Вау, невероятный лук и фотографии, как с обложки», «Какая красивая», «Красавица Стеша. Кепка понравилась особенно», «Красивая, как сияющая звезда», – восхитились поклонники Маликовой образом для холодной погоды.

Отметим, что Маликова – не первая, кто выбирает на осень этого года дутые укороченные пуховики. Ранее исполнительница Глюкоза продемонстрировала терракотовый вариант пуховика-баллона.

В отличие от Маликовой, Глюкоза отдала предпочтение куртке с длинными рукавами.

Напомним, ранее Стефания Маликова показала редкое фото с бабушкой и дедушкой в гримерке после концерта «Новых Самоцветов».

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