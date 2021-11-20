«Благодарна Богу за такую встречу»: Анастасия Волочкова вспомнила Майю Плисецкую

Легендарная балерина могла отметить в этом году 96-летие.

Танцовщица Анастасия Волочкова почтила память своего педагога Майи Плисецкой. Знаменитость разместила в своем микроблоге архивное видео с легендарной балериной.

Волочкова теплыми словами отозвалась о наставнице, которая поддерживала балерину не только на сцене, но и в жизни.

«Сегодня день рождения легендарной балерины, моего педагога и наставника Майи Михайловны Плисецкой. С трепетом вспоминаю годы нашей работы, человеческого общения и их с Родионом Константиновичем Щедриным поддержки в тяжелейшие для меня времена травли. Великая она женщина. Я благодарна Богу за такую встречу в моей судьбе!», – призналась балерина.

Волочкова показала ролик, на котором Майя Плисецкая дает уроки по танцу еще юной балерине.

«Великая и уникальная Майя Михайловна Плисецкая. Светлая память», «Майя Михайловна – королева балета. Вечная память! Талант!», «Прекрасное видио с легендарной балериной», – присоединились к словам Волочковой поклонники балета.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенников. Знаменитость убедили вложить деньги в компанию, пообещав хороший процент.

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